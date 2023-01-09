«Ливерпуль» летом постарается забрать Нунеса у «Вулверхэмптона»

«Ливерпуль» всерьёз намерен заполучить полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нуньеса следующим летом. По информации от журналиста The Times Пола Джойса, в летнее межсезонье команда Юргена Клоппа будет готова заплатить за португальца свыше 50 миллионов евро.

Проблема пока заключается в том, что полгода назад «Вулверхэмптон» купил хавбека у лиссабонского «Спортинга» приблизительно за ту же сумму. Возможно, «Ливерпулю» понадобится гораздо больше денег, чтобы приобрести 24-летнего полузащитника.

В нынешнем сезоне на счету Матеуса всего одна результативная передача в Английской премьер-лиге.