«Вулверхэмптон» согласовал трансфер Сарабии

«Вулверхэмптон» согласовал с «ПСЖ» трансфер полузащитника Пабло Сарабии. По информации от журналиста Адриена Гренье, английский клуб заплатит за хавбека 5 миллионов евро + бонусы.

Если верить источнику, Сарабия подпишет с «Вулверхэмптоном» контракт сроком на два с половиной года. При этом в соглашении будет опция продления ещё на один сезон, который может активировать любая из сторон.

Напомним, Сарабия не смог закрепиться в «ПСЖ» после возвращения из успешной аренды в лиссабонском «Спортинге», где испанец забил 15 голов за сезон в чемпионате Португалии.

На трансфере Пабло настоял новый тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги.