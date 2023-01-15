​Лопетеги: «Мы давно ждали эти три очка»

В двадцатом туре английского чемпионата «Влверхэмптон» сумел добыть три очка, переиграв лондонский «Вест Хэм», чему очень рад испанский наставник Хулен Лопетеги. Он заявил, что его команда давно нуждалась в трех очках.

- Это три очка, который мы очень давно ждали. Мы рады победе, но, с другой стороны, это один-единственный матч. Впереди напряженная гонка, я так вижу вторую половину сезона. И нам надо быть готовыми к ней. Сегодня игроки отлично выложились против неплохой команды. Надо продолжать в том же духе, надеюсь, мы будем играть без пропущенных голов, как и сегодня, - цитирует слова Лопетеги Sky Sports.