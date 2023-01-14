«Вест Хэм» уже в зоне вылета после поражения от «Вулверхэмтона»

В ещё одном матче 20-го тура Премьер-лиги встретились аутсайдеры, «Вулверхэмтон» и «Вест Хэм». Первый тайм не изобиловал опасными моментами, а сразу после перерыва хозяева контратаковали после углового у своих ворот, и Даниэл Поденсе с линии штрафной открыл счет. Ближе к концу встречи «волки» дважды подряд сотрясали каркас ворот противника, но там был к тому же офсайд.
1:0, «Вулверхэмптон» выбрался из зоны вылета, отправив туда «Вест Хэм».
Протокол игры
|(1:0) Поденсе Даниэл48'
Са Жозе•Семеду Нелсон•Коллинз Натан•Килман Макс•Буэно Уго83' (Гомеш Тоти (83') •Луис Матеус II•Невеш Рубен•Моутинью Жоау73' (Траоре Адама (73') •Хи-Чан Хван73' (Лемина Марио (73') •Кунья Матеус64' (Хименес Рауль (64') •Поденсе Даниэл64' (Аит-Нури Раян (64')
Запасные: Кэмпбелл Чем•Хонни Кастро•Шаркич Матия•Ходж Джозеф
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Агер Наиф• 70'Огбонна Анджело•Крессуэлл Аарон•Пакета Лукас•Райс Деклан• 90'Соучек Томаш60' (Бенрахма Саид (60') •Боуэн Джаррод•Антонио Майкл•Форнальс Пабло76' (Скамакка Джанлука (76')
14 января. Стадион "Молинью".
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