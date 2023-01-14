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«Вест Хэм» уже в зоне вылета после поражения от «Вулверхэмтона»

14 Января 2023 • 20:05 Комментировать
Вулверхэмптон
1:0
Вест Хэм
окончен

В ещё одном матче 20-го тура Премьер-лиги встретились аутсайдеры, «Вулверхэмтон» и «Вест Хэм». Первый тайм не изобиловал опасными моментами, а сразу после перерыва хозяева контратаковали после углового у своих ворот, и Даниэл Поденсе с линии штрафной открыл счет. Ближе к концу встречи «волки» дважды подряд сотрясали каркас ворот противника, но там был к тому же офсайд.

1:0, «Вулверхэмптон» выбрался из зоны вылета, отправив туда «Вест Хэм».

Протокол игры  
Вулверхэмптон1:0Вест Хэм
(1:0) Поденсе Даниэл48'  
Са ЖозеСемеду НелсонКоллинз НатанКилман МаксБуэно Уго 83' (Гомеш Тоти ( 83') Луис Матеус IIНевеш РубенМоутинью Жоау 73' (Траоре Адама ( 73') Хи-Чан Хван 73' (Лемина Марио ( 73') Кунья Матеус 64' (Хименес Рауль ( 64') Поденсе Даниэл 64' (Аит-Нури Раян ( 64')
Запасные: Кэмпбелл ЧемХонни КастроШаркич МатияХодж Джозеф
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирАгер Наиф  70'Огбонна АнджелоКрессуэлл АаронПакета ЛукасРайс Деклан  90'Соучек Томаш 60' (Бенрахма Саид ( 60') Боуэн ДжарродАнтонио МайклФорнальс Пабло 76' (Скамакка Джанлука ( 76')
Запасные: Керер ТилоЛансини МануэльДжонсон БенЭмерсон ПалмиериЗума КуртДаунс ФлиннРэндолф Даррен
14 января. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Вест Хэм
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