«Вест Хэм» уже в зоне вылета после поражения от «Вулверхэмтона»

В ещё одном матче 20-го тура Премьер-лиги встретились аутсайдеры, «Вулверхэмтон» и «Вест Хэм». Первый тайм не изобиловал опасными моментами, а сразу после перерыва хозяева контратаковали после углового у своих ворот, и Даниэл Поденсе с линии штрафной открыл счет. Ближе к концу встречи «волки» дважды подряд сотрясали каркас ворот противника, но там был к тому же офсайд.

1:0, «Вулверхэмптон» выбрался из зоны вылета, отправив туда «Вест Хэм».