Хавбек «Вулверхэмптона» Невеш попал в сферу интересов «Ньюкасла»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может перебраться в «Ньюкасл».

Как стало известно Daily Mail, рулевой «сорок» Эдди Хау активно следит за ситуацией 25-летнего футболиста, но пока никаких контактов ни с Невешем, ни с представителями «Вулверхэмптона» не было.

По информации источника, португалец не планирует продлевать свое трудовое соглашение с «волками», которое истекает летом 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы «Барселона» и лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне Невеш провел 22 матча во всех турнирах и забил четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.