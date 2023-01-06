Артета хочет видеть Райса в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета следующим летом хочет видеть в клубе полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. По информации от Mail Sport, испанский специалист дал зелёный свет руководству на подготовку первого предложения по трансферу.

Напомним, Райс с нынешнего сезона является капитаном «Вест Хэма». В трансфере футболиста также заинтересован «Челси». Деклан как раз является воспитанником «пенсионеров».

Следующим летом «Вест Хэм» будет готов отпустить Райса за разумную цену, так как Деклан чётко дал понять, что не намерен продлевать свой контракт, который заканчивается в конце следующего сезона.