Сделка по переходу Сарабии из «ПСЖ» в «Вулверхэмптон» закрыта, игрок пройдёт медосмотр во вторник

«Вулверхэмптон» договорился с «Пари Сен-Жермен» об условиях трансфера Пабло Сарабии.

О почти свершившемся переходе испанца стало известно на прошлой неделе, а теперь журналист Лиам Кин сообщил, что сделка полностью согласована. «ПСЖ» заработает на продаже 30-летнего вингера более 5 млн евро. Во вторник футболист прилетит в Англию, чтобы пройти медосмотр и поставить подпись под соглашением с «волками».

Пабло Сарабия сыграл в 19 матчах парижан в текущей кампании, не отметившись результативными действиями. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.