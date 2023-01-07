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Трансфер Невеша в «Барселону» может помочь клубу продлить контракт с Бальде

07 Января 2023 • 11:20 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
08.01 23:00

Каталонская «Барселона» может получить дополнительную выгоду от трансфера полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. По информации от Mundo Deportivo, переход португальца в стан «сине-гранатовых» может помочь клубу продлить контракт с защитником Алехандро Бальде, который летом рискует стать свободным агентом.

Дело в том, что интересы Бальде и Невеша защищает одно и то же агентство. Заключение сделки с португальцем может помочь продлить контракт с Бальде, который и так ранее изъявил желание остаться на «Камп Ноу».

Напомним, Невеш должен стать игроком «Барселоны» в летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш Алехандро Бальде
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