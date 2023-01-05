​Лапорта: «Дембеле не продаётся»

Жоан Лапорта, занимающий должность президента «Барселоны», высказался о будущем вингера Усмана Дембеле.

«Мы обсудим новый контракт с Усманом Дембеле в ближайшие месяцы. Он превосходно играет.

Слухи о «ПСЖ»? Дембеле не продаётся. Ни за 70 миллионов евро, ни за какую-либо другую сумму. Он не продаётся», - слова Лапорты приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на QueThiJugues.

Действующий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитан до средины 2024 года. Всего за «сине-гранатовых» 25-летний француз провёл 172 матча. В них Дембеле забил 38 голов и отдал 41 голевой пас на партнёров.