Симеоне доволен игрой «Атлетико» в матче с «Барселоной», несмотря на поражение

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает об игре против «Барселоны».

Мадридцы «перестреляли» своих оппонентов, нанеся 20 ударов против 10, а также чаще били в створ – 5 против 2, однако не нашли ответа на гол Усмана Дембеле на 22-й минуте, который так и остался единственным в матче.

«После завершения встречи есть ощущение потерянных очков. Соперник был не так уж опасен в атаке, но нам не хватило смелости и индивидуальности при владении мячом. Я доволен 70 минутами, на протяжении которых команда была очень хороша. Думаю, мы провели впечатляющий матч. Жаль, что результата добиться не удалось», – цитирует Mundo Deportivo Симеоне.