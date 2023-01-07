Симеоне: «Месси всегда будет играть решающую роль в любой команде»

Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне поделился своим мнением о нападающем сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Где бы ни был Месси, он всегда будет играть решающую роль, будь то в сборной, в своей нынешней команде или в «Барселоне». У вас всегда будет больше шансов на победу, если в команде есть игрок, обладающий талантами Лео.

Когда я играл на чемпионате мира с уже опытным Марадоной, было ощущение, что нам тяжело проиграть, потому что у нас есть лучшие игроки. Если у вас есть лучшие, то победить легче», — цитирует Симеоне испанское издание AS.

Напомним, что 8 января в 23:00 по московскому времени состоится матч между «Атлетико Мадрид» и «Барселоной». Следить за текстовой трансляцией встречи можно на сайте LiveResult.ru.