​Хави: «Симеоне довёл оборону «Атлетико» до совершенства»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своими мыслями перед гостевым матчем чемпионата Испании против «Атлетико».

«Мы не выигрывали в гостях у «Атлетико» два года. Они очень крепки в обороне, Симеоне довёл их оборону до совершенства. У «Атлетико» отличная оборонительная команда, очень прямолинейная. Они меняют систему, и мы будем адаптироваться», - высказался Хави в ходе пресс-конференции.

Матч «Атлетико» - «Барселона» в чемпионате Испании пройдёт в воскресенье, 8 января. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Ванда Метрополитано» услышат в 23:00 по московскому времени.