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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» контактировала со «Спортингом» по трансферу Порро

07 Января 2023 • 14:12 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Барселона
08.01 23:00

Каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер защитника лиссабонского «Спортинга» Педро Порро. По информации от Record, «сине-гранатовые» уже контактировали с португальским клубом по трансферу испанца.

Учитывая, что «Спортинг» будет просить за Порро свыше 40 миллионов евро, у «Барселоны» вряд ли есть шансы заполучить футболиста из-за финансовых проблем. Вдобавок к этому, в услугах Педро также заинтересован лондонский «Тоттенхэм», который всерьёз возобновит попытки заполучить испанца летом.

Порро ранее выступал в Англии за «Манчестер Сити», но этим летом футболист оформил полноценный трансфер в «Спортинг».

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Тоттенхэм Барселона Спортинг Лиссабон Педро Порро трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Geogiyodh
07 Января 2023 в 14:47
Языком не ворочает фотосайт :) :)


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