«Барселона» контактировала со «Спортингом» по трансферу Порро

Каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер защитника лиссабонского «Спортинга» Педро Порро. По информации от Record, «сине-гранатовые» уже контактировали с португальским клубом по трансферу испанца.

Учитывая, что «Спортинг» будет просить за Порро свыше 40 миллионов евро, у «Барселоны» вряд ли есть шансы заполучить футболиста из-за финансовых проблем. Вдобавок к этому, в услугах Педро также заинтересован лондонский «Тоттенхэм», который всерьёз возобновит попытки заполучить испанца летом.

Порро ранее выступал в Англии за «Манчестер Сити», но этим летом футболист оформил полноценный трансфер в «Спортинг».