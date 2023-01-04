«МЮ» хочет арендовать Фелиша за 4 млн евро, «Атлетико» хочет в три раза больше

«Красные дьяволы» планируют арендовать у мадридского «Атлетико» португальского атакующего полузащитника Жоау Фелиша за 4 млн евро. Однако по информации Relevo, «матрасников» такое предложение не устраивает – они хотят в три раза больше, а это порядка 12-13 млн евро.

23-летний португалец находится в рядах «Атлетико» с лета 2019 года, с мадридцами он становился чемпионом Испании.

В текущем сезоне на счету Фелиша 19 матчей во всех турнирах за свой клуб, в которых он пять раз забил и три раза ассистировал.

Ранее сообщалось, что молодой игрок может и вовсе никуда не уйти в зимнее трансферное окно.