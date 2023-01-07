Журналист Ромеро: «Не представляю, кто согласится купить у «Барселоны» Торреса»

Журналист Херард Ромеро считает, что каталонской «Барселоне» будет сложно избавиться от полузащитника Феррана Торреса, который перешёл в команду год назад из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

«Люди говорят, что «Барселоне» нужно продать Феррана Торреса? Понятия не имею, кто сейчас согласится его купить. Вряд ли кто-то захочет этого футболиста», – сказал Ромеро в эфире своего подкаста.

Напомним, в «Барселоне» недовольны последними выступлениями Торреса. В клубе начинают жалеть, что год назад выложили за футболиста 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Феррана два гола в 11 матчах чемпионата Испании.