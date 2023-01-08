«Атлетико» планирует включить обязательство выкупа в сделку по аренде Фелиша

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может окончательно расстаться с клубом уже в текущем месяце.

Ранее сообщалось о готовности «матрасников» отдать португальца в аренду примерно за 15 млн евро и с полной компенсацией заработной платы игрока, однако желающих забрать футболиста на таких условиях не нашлось. По данным Mirror, теперь «Атлетико» готов отпустить 23-летнего форварда в аренду за 10,7 млн евро, однако договор должен включать обязательство последующего выкупа почти за 80 млн евро.

В подписании Жоау Фелиша заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».