Хави хочет видеть Субименди в «Барселоне», но трансфер будет сложно оформить

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес летом хочет видеть в своей команде полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. По информации от издания Sport, наставник «сине-гранатовых» при этом понимает, что трансфер 23-летнего испанца будет сложно оформить из-за требуемой суммы в 60 миллионов евро.

Если Субименди не перейдёт в «Барселону», Хави предпочитает не совершать необдуманные трансферы. В случае ухода Серхио Бускетса в конце сезона, тренер «сине-гранатовых» заменит его Френки де Йонгом, для которого позиция разыгрывающего опорника является родной.

Субименди в этом сезоне отметился голом и двумя результативными передачами в Ла Лиге.