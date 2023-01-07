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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави хочет видеть Субименди в «Барселоне», но трансфер будет сложно оформить

07 Января 2023 • 11:56 Комментировать
Альмерия
...
Реал Сосьедад
08.01 16:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес летом хочет видеть в своей команде полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. По информации от издания Sport, наставник «сине-гранатовых» при этом понимает, что трансфер 23-летнего испанца будет сложно оформить из-за требуемой суммы в 60 миллионов евро.

Если Субименди не перейдёт в «Барселону», Хави предпочитает не совершать необдуманные трансферы. В случае ухода Серхио Бускетса в конце сезона, тренер «сине-гранатовых» заменит его Френки де Йонгом, для которого позиция разыгрывающего опорника является родной.

Субименди в этом сезоне отметился голом и двумя результативными передачами в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬМЕРИЯ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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