Игрокам «Барселоны» и «Атлетико» грозит 12-матчевая дисквалификация

Хавбек каталонской «Барселоны» Ферран Торрес и защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич могут получить длительную дисквалификацию по итогам вчерашнего поединка чемпионата Испании, рапортует Sport.es.

По ходу встречи игроки устроили потасовку на поле, в результате чего главный рефери матча удалил обоих футболистов. Специальная комиссия вскоре разберет данный инцидент. Торресу и Савичу грозит дисквалификация от четырех до 12 игр.

Поединок завершился минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Усман Дембеле.

После 16 туров «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на три балла.