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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрокам «Барселоны» и «Атлетико» грозит 12-матчевая дисквалификация

09 Января 2023 • 08:16 Комментировать
Атлетико М
0:1
Барселона
окончен

Хавбек каталонской «Барселоны» Ферран Торрес и защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич могут получить длительную дисквалификацию по итогам вчерашнего поединка чемпионата Испании, рапортует Sport.es.

По ходу встречи игроки устроили потасовку на поле, в результате чего главный рефери матча удалил обоих футболистов. Специальная комиссия вскоре разберет данный инцидент. Торресу и Савичу грозит дисквалификация от четырех до 12 игр.

Поединок завершился минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Усман Дембеле.

После 16 туров «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Стефан Савич Ферран Торрес
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