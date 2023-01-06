Дембеле может пропустить матч с «Атлетико»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить ближайший матч своей команды против мадридского «Атлетико». По информации от издания Sport, в матче Кубка Испании против «Интерсити» француз чувствовал дискомфорт.

В тренерском штабе продолжают оценивать состояние Усмана. В случае чего, в клубе не хотят рисковать здоровьем Дембеле, но в данный момент всё идёт к тому, что он всё же начнёт матч против «Атлетико» в старте.

Напомним, «Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге за счёт лучшей разнице мячей. У команды Хави Эрнандеса одинаковое количество очков с мадридским «Реалом».