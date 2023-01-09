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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол Дембеле принёс «Барселоне» тяжёлую победу над «Атлетико» в гостях

09 Января 2023 • 00:59 Комментировать (6)
Атлетико М
0:1
Барселона
окончен

«Барселона» и «Атлетико» провели напряжённый момент с большим количеством опасных моментов. Судьбу встречи решил точный удар Усмана Дембеле в первом тайме и вынос Рональда Араухо с ленточки в компенсированное время.

Протокол игры  
Атлетико М0:1Барселона
  22'Дембеле Усман (0:1)
Облак ЯнМолина Науэль  85'Савич Стефан  90'Хименес ХосеМандава Рейнилду 81' (Регилон Серхио ( 81') Льоренте МаркосКоке Хорхе 74' (Лемар Тома ( 74') Ривас Пабло Барриос 64' (Кондогбия Жоффрей ( 64') Карраско Янник 65' (Мората Альваро ( 65') Гризманн АнтуанФелиш Жоау 74' (Корреа Анхель ( 74'  79')
Запасные: Марко МореноДе Пауль РодригоГрбич ИвоВитсель АксельФелипе Аугусто IVНьигес СаульГомис Антонио
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо Рональд  56'Кристенсен Андреас  82'Бальде Алехандро 81' (Алонсо Маркос ( 81') Гави 73' (Рафинья Диас ( 73'  87') Бускетс Серхио 81' (Роберто Серхи ( 81') Де Йонг Френки 58' (Кесси Франк ( 58') Дембеле УсманФати Ансу 57' (Торрес Ферран ( 57'  90') Педри
Запасные: Депай МемфисПенья ИньякиГарсия ЭрикБельерин ЭкторТорре ПаблоТенас Арнау
08 января. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

«Барселона» по итогам 16-го тура чемпионата Испании могла оторваться от «Реала» на три очка. Для этого каталонцам надо было обыграть другой мадридский клуб – «Атлетико». «Матрасники» в свою очередь и сами хотели выиграть, чтобы вернуться в топ-4, откуда их подвинул «Бетис».

«Барселона» могла быстро открыть счёт. Уже на третьей минуте мяч отскочил в центр штрафной на Фати, который сразу пробил, но Савич в падении успел заблокировать этот выстрел. В ответной атаке «матрасники» долго катали мяч, после чего метров с двадцати по воротам пробил Барриос, получилось в створ, но тер Штеген был готов. И всё же в дебюте активнее были каталонцы. Сначала Кристенсен пробил издали, но Облак был на месте. Потом каталонцы провели роскошную атаку, когда Гави покатил мяч в правую зону штрафной на свободного Дембеле, который решил обыграть Льоренте, но сделать этого не смог. Тут же Фати получил мяч в район одиннадцатиметровой отметки и вновь бил, но теперь уже Хименес в падении заблокировал эту попытку. И это всё было в течение первых десяти минут матча.

После такого начала игра чуть успокоилась, но в середине тайма каталонцы своего всё же добились. Педри протащил мяч по центру до штрафной, сделал пас на Гави, а тот покатил в правую зону на Дембеле, который пробил в дальний угол. «Матрасники» спорили с арбитром, уверяя, что ассистент в этом эпизоде толкал в спину Рейнилду, но гол был засчитан. Тут же «Барселона» могла увеличить счёт. Хименес сделал неосмотрительную передачу назад, и Педри оказался с глазу на глаз с Обалком, но растерялся, и Молина успел заблокировать попытку удара.

«Атлетико» мог сравнять счёт по истечении получаса игры. Хозяева заработали несколько угловых, после розыгрыша одного из них последовала атака вторым темпом, и Хименес замыкал навес, но немного не попал в угол. Через пару минут уже Молина справа ворвался в штрафную и мощно пальнул, но также получилось неточно. Позже Гризманн получил мяч метрах в восемнадцати по центру и постарался забить на исполнение, но тер Штеген в красивом прыжке спас ворота. В итоге на перерыв «Барселона» ушла с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма мадридцы упустили ещё один момент. Молина прострелил справа, а Гризманн бил в касание, но в створ не попал. В ответ Дембеле совершил забег на полполя, обыграл нескольких соперников, но Льоренте в последний момент помешал французу выйти на рандеву с Облаком. По истечении часа игры вице-чемпион мира всё же выскочил один на один с вратарем соперников, но Савич в падении успел задеть мяч, и тот, задев штангу, улетел за пределы поля.

В конце матча обе команды старались что-то придумать впереди. «Барселона» не отсиживалась и хотела забить второй гол, а «Атлетико», естественно, прикладывал силы, чтобы отыграться. Правда, моментов почти не было. За две минуты до конца Лемар решился на дальний удар, но в створ не попал.

В компенсированное время Савич и Ферран Торрес устроили борцовский поединок с захватами, за что оба получили красные карточки. Тут же «Барселону» спасло настоящее чудо. Корреа справа ворвался в штрафную, сделал от лицевой пас на Гризманна, который бил в касание, но Араухо уже на ленточке поставил ногу. Через мгновение «матрасники» заработали штрафной по центру в девятнадцати метрах от ворот, но удар со стандарта пришёлся в стенку. Таким образом, каталонцы удержали победный счёт.

«Барселону» на следующей неделе ждёт Суперкубок Испании, который пройдёт в Саудовской Аравии. В четверг в полуфинале каталонцам предстоит сыграть с «Бетисом». «Атлетико» же имеет на подготовку к следующем матчу неделю – в следующее воскресенье мадридцы встретятся с «Альмерией» в гостях.

Роман Андреев

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Комментарии (6)
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Alex1972
09 Января 2023 в 01:19
Игра Барсы похожа на трусы Кессье... Походу ему размер не подобрали... Или это мода такая
..
pol-black
09 Января 2023 в 01:09
я видел, как на поле играл две команды матрасов. просто ужас... барсы включались эпизодически. в атаке просто унылое днище. Фати не было видно вообще. может, и правда продать его нужно? может, в другом клубе засверкает? Дембеле... этот чёрный урод порол всё, что только можно. то, что он забил победный гол, вообще никак не отменяет того, что это чучело не умеет играть в командный футбол. партнёров не видит от слова "совсем". плюс постоянно пытается изобразить что-то похожее на дриблинг и так же регулярно при этом теряет мяч, плюсом валится на ровном месте. сегодня многие кстати ездили по газону. наверняка что-то нахимичили местные агрономы с подачи Эль Чоло. матрасы в первом тайме жались к своим воротам, но потом увидели, во что играет Барса, и осмелели.
розовый Гризманн... теперь я видел всё. может, ему на голову прилетела тарелка мягкой розовой карамели перед матчем? других объяснений я не вижу. но играл он неплохо, хотя и не реализовал несколько классных моментов.
пока что игры нормальной от Хави как не было, так и нет. Барса играла трусливо, постоянно возилась с мячом вместо быстрых передач в касание, вперёд идти желания не было. хоть и победили и оторвались от мадрида, но впечатление очень унылое оставили.
Sergey999
09 Января 2023 в 01:18
Зато на первом месте
Bathet30
09 Января 2023 в 01:08
Болельщиков Барселоны с победой!
Команды бились до последних минут. Игра удалась.
pol-black
09 Января 2023 в 01:10
спасибо! но бились в основном матрасы, а барсы отбивались, причём очень неуверенно.
ARTUR
09 Января 2023 в 01:04
Барса отскочила в этом матче , в первом тайме Тер потянул в концовке мяч после удара Гризи попал в Араухо , игру испортил судья , который слишком либеральничал в итоге потаскали друг друга за патлы ))
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