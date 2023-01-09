Гол Дембеле принёс «Барселоне» тяжёлую победу над «Атлетико» в гостях

«Барселона» и «Атлетико» провели напряжённый момент с большим количеством опасных моментов. Судьбу встречи решил точный удар Усмана Дембеле в первом тайме и вынос Рональда Араухо с ленточки в компенсированное время.

«Барселона» по итогам 16-го тура чемпионата Испании могла оторваться от «Реала» на три очка. Для этого каталонцам надо было обыграть другой мадридский клуб – «Атлетико». «Матрасники» в свою очередь и сами хотели выиграть, чтобы вернуться в топ-4, откуда их подвинул «Бетис».

«Барселона» могла быстро открыть счёт. Уже на третьей минуте мяч отскочил в центр штрафной на Фати, который сразу пробил, но Савич в падении успел заблокировать этот выстрел. В ответной атаке «матрасники» долго катали мяч, после чего метров с двадцати по воротам пробил Барриос, получилось в створ, но тер Штеген был готов. И всё же в дебюте активнее были каталонцы. Сначала Кристенсен пробил издали, но Облак был на месте. Потом каталонцы провели роскошную атаку, когда Гави покатил мяч в правую зону штрафной на свободного Дембеле, который решил обыграть Льоренте, но сделать этого не смог. Тут же Фати получил мяч в район одиннадцатиметровой отметки и вновь бил, но теперь уже Хименес в падении заблокировал эту попытку. И это всё было в течение первых десяти минут матча.

После такого начала игра чуть успокоилась, но в середине тайма каталонцы своего всё же добились. Педри протащил мяч по центру до штрафной, сделал пас на Гави, а тот покатил в правую зону на Дембеле, который пробил в дальний угол. «Матрасники» спорили с арбитром, уверяя, что ассистент в этом эпизоде толкал в спину Рейнилду, но гол был засчитан. Тут же «Барселона» могла увеличить счёт. Хименес сделал неосмотрительную передачу назад, и Педри оказался с глазу на глаз с Обалком, но растерялся, и Молина успел заблокировать попытку удара.

«Атлетико» мог сравнять счёт по истечении получаса игры. Хозяева заработали несколько угловых, после розыгрыша одного из них последовала атака вторым темпом, и Хименес замыкал навес, но немного не попал в угол. Через пару минут уже Молина справа ворвался в штрафную и мощно пальнул, но также получилось неточно. Позже Гризманн получил мяч метрах в восемнадцати по центру и постарался забить на исполнение, но тер Штеген в красивом прыжке спас ворота. В итоге на перерыв «Барселона» ушла с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма мадридцы упустили ещё один момент. Молина прострелил справа, а Гризманн бил в касание, но в створ не попал. В ответ Дембеле совершил забег на полполя, обыграл нескольких соперников, но Льоренте в последний момент помешал французу выйти на рандеву с Облаком. По истечении часа игры вице-чемпион мира всё же выскочил один на один с вратарем соперников, но Савич в падении успел задеть мяч, и тот, задев штангу, улетел за пределы поля.

В конце матча обе команды старались что-то придумать впереди. «Барселона» не отсиживалась и хотела забить второй гол, а «Атлетико», естественно, прикладывал силы, чтобы отыграться. Правда, моментов почти не было. За две минуты до конца Лемар решился на дальний удар, но в створ не попал.

В компенсированное время Савич и Ферран Торрес устроили борцовский поединок с захватами, за что оба получили красные карточки. Тут же «Барселону» спасло настоящее чудо. Корреа справа ворвался в штрафную, сделал от лицевой пас на Гризманна, который бил в касание, но Араухо уже на ленточке поставил ногу. Через мгновение «матрасники» заработали штрафной по центру в девятнадцати метрах от ворот, но удар со стандарта пришёлся в стенку. Таким образом, каталонцы удержали победный счёт.

«Барселону» на следующей неделе ждёт Суперкубок Испании, который пройдёт в Саудовской Аравии. В четверг в полуфинале каталонцам предстоит сыграть с «Бетисом». «Атлетико» же имеет на подготовку к следующем матчу неделю – в следующее воскресенье мадридцы встретятся с «Альмерией» в гостях.

Роман Андреев