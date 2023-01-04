​Левандовски не сыграет с «Атлетико» - дисквалификацию оставили в силе

Нападающий Роберт Левандовски сыграл за «Барселону» в дерби против «Эспаньола» 31 декабря, несмотря на дисквалификацию. Дело в том, что решение о наказании для поляка было приостановлено.

В среду Административный спортивный суд рассмотрел ситуацию и вынес решение – дисквалификация Левандовски осталась в силе. Таким образом, форвард не сыграет за «Барселону» в матчах Ла Лиги против «Атлетико» (8 января), «Хетафе» (22 января) и «Жироны» (29 января). На другие турниры дисквалификация не распространяется.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави выражал уверенность в том, что Роберт Левандовски сможет сыграть с «Атлетико».