Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс: «Рады воспользоваться осечкой «Реала»

09 Января 2023 • 01:13 Комментировать
Атлетико М
0:1
Барселона
окончен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался после победы в матче с мадридским «Атлетико» (1:0).

Единственный гол в принципиальной встрече был забит на 22-й минуте усилиями Усмана Дембеле. «Барселона» возглавила таблицу Ла Лиги после 16 туров, на три очка опередив мадридский «Реал», который уступил «Вильярреалу» в субботу (1:2).

«После поражения «Реала» перед нами открылась отличная возможность, которой мы воспользовались. Мы знали, что сегодня нас ждёт тяжёлое испытание. Во втором тайме нам удалось лучше контролировать ситуацию, чем до перерыва. Пришлось терпеть и страдать, но мы добыли три очка», – заявил 34-летний капитан «сине-гранатовых» после матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Серхио Бускетс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Бетис Бетис
1
2
2.70 3.30 2.70
Видео
Окончен
Севилья Севилья
Хетафе Хетафе
2
1
1.78 3.45 5.40
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Барселона Барселона
0
1
3.35 3.60 2.17
Видео
09.01.23 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна Осасуна
1.86 3.55 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
01:44 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» сыграла не лучшим образом, но набрала три важнейших очка»
01:13 · Испания. Ла Лига
Бускетс: «Рады воспользоваться осечкой «Реала»
00:13 · Испания. Ла Лига
Гави – второй самый молодой игрок с 50 матчами в Ла Лиге в современной истории
08 Января
23:54 · Испания. Ла Лига
Дембеле – второй игрок с 5 голами и 5 ассистами в нынешнем розыгрыше Ла Лиги
23:42 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» высказался о возможном уходе Фелиша в январе
23:33 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ провели переговоры с агентом Депая 1
22:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 7
22:29 · Испания. Ла Лига
«Севилья» выбралась из зоны вылета, обыграв «Хетафе»
21:37 · Испания. Ла Лига
Алаба: «Левандовски очень комфортно в Испании»
21:26 · Германия. Бундеслига
Романо: «Барселона» изучает возможность летнего трансфера Павара»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Севилья»? Абаскаля никто не знает в Испании
21:08 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» планирует включить обязательство выкупа в сделку по аренде Фелиша
20:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» определил позицию, нуждающуюся в усилении 6
20:13 · Испания. Ла Лига
«Бетис» ворвался в топ-4, обыграв «Райо Вальекано»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Если Абаскалю предложат поработать в «Севилье», то он примет это предложение»
Все новости
Рекомендуем