Бускетс: «Рады воспользоваться осечкой «Реала»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался после победы в матче с мадридским «Атлетико» (1:0).

Единственный гол в принципиальной встрече был забит на 22-й минуте усилиями Усмана Дембеле. «Барселона» возглавила таблицу Ла Лиги после 16 туров, на три очка опередив мадридский «Реал», который уступил «Вильярреалу» в субботу (1:2).

«После поражения «Реала» перед нами открылась отличная возможность, которой мы воспользовались. Мы знали, что сегодня нас ждёт тяжёлое испытание. Во втором тайме нам удалось лучше контролировать ситуацию, чем до перерыва. Пришлось терпеть и страдать, но мы добыли три очка», – заявил 34-летний капитан «сине-гранатовых» после матча.