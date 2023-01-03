​Хави: «Думаем, что Левандовски сыграет с «Атлетико»

Несмотря на трёхматчевую дисквалификацию, нападающий Роберт Левандовски сыграл против «Эспаньола» в последний день 2022 года. Дело в том, что суд Мадрида по урегулированию споров отложил дисквалификацию для поляка до вынесения окончательного вердикта по апелляции.

В «Барселоне» считают, что Роберт Левандовски сможет сыграть и в следующем матче Ла Лиги – против «Атлетико».

«Мы думаем, что Левандовски сыграет с «Атлетико», - высказался главный тренер «Барселоны» Хави на пресс-конференции.

Матч чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной» пройдёт в ближайшее воскресенье, 8 января.