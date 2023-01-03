Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Думаем, что Левандовски сыграет с «Атлетико»

03 Января 2023 • 17:16 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
1 3.25 X 3.55 2 2.15
08.01 23:00

Несмотря на трёхматчевую дисквалификацию, нападающий Роберт Левандовски сыграл против «Эспаньола» в последний день 2022 года. Дело в том, что суд Мадрида по урегулированию споров отложил дисквалификацию для поляка до вынесения окончательного вердикта по апелляции.

В «Барселоне» считают, что Роберт Левандовски сможет сыграть и в следующем матче Ла Лиги – против «Атлетико».

«Мы думаем, что Левандовски сыграет с «Атлетико», - высказался главный тренер «Барселоны» Хави на пресс-конференции.

Матч чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной» пройдёт в ближайшее воскресенье, 8 января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Января
17:41 · Испания. Ла Лига
​Арбитр Матеу Лаос попросил Ансу Фати заткнуться во время матча «Барселоны»
17:16 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Думаем, что Левандовски сыграет с «Атлетико»
16:19 · Испания. Ла Лига
​Хави высказался о будущем Депая
16:13 · Испания. Ла Лига
​Хави высказался об отсутствии у команды выходного 1 января
16:08 · Испания. Ла Лига
​Хави: Нам не нужны трансферы
15:41 · Испания. Ла Лига
Хави осознал, что Альба больше не тянет уровень «Барселоны» 4
15:41 · Испания. Ла Лига
​«Барселону» наказали за нарушение финансовых правил
14:55 · Испания. Ла Лига
​Левандовски имеет шансы сыграть с «Атлетико»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я мог перейти в «Реал» или «Барселону» 2
12:56 · Англия. Премьер-лига
Эн-Несири может перейти в лондонский клуб
12:22 · Испания. Ла Лига
Мостовой: «В «Сельте» у нас с Карпиным всё было общим» 2
12:16 · Испания. Ла Лига
Фелиш может остаться в «Атлетико»
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» считает, что «Атлетико» требует слишком много за аренду Фелиша
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла сменщика для Левандовски
09:07 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл нового игрока в АПЛ
Все новости
Рекомендуем