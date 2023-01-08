Алаба: «Левандовски очень комфортно в Испании»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба высказался о бывшем товарище по мюнхенской «Баварии» Роберте Левандовски, ныне выступающем в «Барселоне».

Австриец представляет цвета «сливочных» с 2021 года, а поляк пополнил ряды «сине-гранатовых» в 2022 году.

«Я знаю, что Роберту очень комфортно в Испании, ему нравится местная культура. Левандовски – игрок мирового класса, я хорошо с ним знаком, но я надеюсь, что моя команда финиширует выше в таблице Ла Лиги», – заявил в интервью Bild 30-летний футболист.

В настоящий момент «Реал» и «Барселона» делят первую строчку, но команда Хави Эрнандеса провела на один матч меньше.