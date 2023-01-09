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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави – второй самый молодой игрок с 50 матчами в Ла Лиге в современной истории

09 Января 2023 • 00:13 Комментировать
Атлетико М
0:1
Барселона
окончен

Полузащитник «Барселоны» Гави проводит юбилейный матч в рамках чемпионата Испании.

Проходящий сейчас поединок против «Атлетико» в Мадриде – 50-й для восходящей звезды «сине-гранатовых». Согласно данным Opta, Гави (18 лет и 156 дней) стал вторым в списке самых молодых футболистов, достигших отметки в 50 игр в Ла Лиге с начала нынешнего века. Лидерство остаётся за Икером Муньяином, проведшим 50-й матч в возрасте 18 лет и 77 дней.

Гави дебютировал в высшем испанском дивизионе в августе 2021 года под руководством Рональда Кумана. В активе хавбека два гола и семь результативных передач в 50 встречах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Икер Муньяин Гави
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