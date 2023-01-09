Гави – второй самый молодой игрок с 50 матчами в Ла Лиге в современной истории

Полузащитник «Барселоны» Гави проводит юбилейный матч в рамках чемпионата Испании.

Проходящий сейчас поединок против «Атлетико» в Мадриде – 50-й для восходящей звезды «сине-гранатовых». Согласно данным Opta, Гави (18 лет и 156 дней) стал вторым в списке самых молодых футболистов, достигших отметки в 50 игр в Ла Лиге с начала нынешнего века. Лидерство остаётся за Икером Муньяином, проведшим 50-й матч в возрасте 18 лет и 77 дней.

Гави дебютировал в высшем испанском дивизионе в августе 2021 года под руководством Рональда Кумана. В активе хавбека два гола и семь результативных передач в 50 встречах Ла Лиги.