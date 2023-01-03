​Левандовски имеет шансы сыграть с «Атлетико»

Нападающий Роберт Левандовски принял участие в дерби «Барселоны» против «Эспаньола» из-за решения мадридского суда по урегулированию споров. Дисквалификация звёздного форварда была приостановлена до вынесения окончательного решения по апелляции.

Как сообщает AS, в «Барселоне» ожидают, что Роберт Левандовски сможет сыграть и в следующем матче – против «Атлетико». Эта игра пройдёт уже в ближайшее воскресенье, 8 января. Отмечается, что рассмотрение дела Левандовски может затянуться. Впрочем, есть и вариант, при котором суд отменит решение о приостановке дисквалификации.

На текущий момент «Барселона» располагается на вершине таблицы Ла Лиги вместе с «Реалом».