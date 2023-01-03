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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски имеет шансы сыграть с «Атлетико»

03 Января 2023 • 14:55 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
1 3.25 X 3.55 2 2.15
08.01 23:00

Нападающий Роберт Левандовски принял участие в дерби «Барселоны» против «Эспаньола» из-за решения мадридского суда по урегулированию споров. Дисквалификация звёздного форварда была приостановлена до вынесения окончательного решения по апелляции.

Как сообщает AS, в «Барселоне» ожидают, что Роберт Левандовски сможет сыграть и в следующем матче – против «Атлетико». Эта игра пройдёт уже в ближайшее воскресенье, 8 января. Отмечается, что рассмотрение дела Левандовски может затянуться. Впрочем, есть и вариант, при котором суд отменит решение о приостановке дисквалификации.

На текущий момент «Барселона» располагается на вершине таблицы Ла Лиги вместе с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
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