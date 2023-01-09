Андреас Кристенсен: «Дело сделано»

В матче шестнадцатого тура «Барселона» добилась победы в матче над мадридским «Атлетико», это получилось благодаря голу Усмана Дембеле. Игру прокомментировал Андреас Кристенсен, защитник «Барселоны».

- Мы сыграли хорошую игру, хотя и были неприятные моменты, как в конце первого тайма, когда нас прижали. Несмотря на это, мы старались действовать солидно. Тут всегда непросто играть, но работа сделана и мы рады результату, - цитирует слова Кристенсена пресс-служба каталонского гранда.

Так как «Реал» проиграл, то «Барселона» единолично возглавила турнирную таблицу испанского чемпионата, с преимуществом в три очка.