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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле – второй игрок с 5 голами и 5 ассистами в нынешнем розыгрыше Ла Лиги

08 Января 2023 • 23:54 Комментировать
Атлетико М
0:1
Барселона
2-й тайм

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле отметился забитым мячом в поединке чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».

Сегодняшнее взятие ворот стало для француза пятым в нынешней кампании в рамках Ла Лиги. Также на его счету пять результативных передач. Как отмечает Opta, Дембеле – лишь второй футболист, забивавший и ассистировавший по пять раз в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Первым это сделал другой француз – Антуан Гризманн, который также принимает участие в проходящем в эти минуты поединке «матрасников» против «сине-гранатовых».

«Барселона» станет единоличным лидером турнирной таблицы, если не проиграет в сегодняшней встрече. «Атлетико» в случае поражения останется на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Ла Лига Антуан Гризманн Усман Дембеле
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АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
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