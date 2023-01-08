Дембеле – второй игрок с 5 голами и 5 ассистами в нынешнем розыгрыше Ла Лиги

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле отметился забитым мячом в поединке чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».

Сегодняшнее взятие ворот стало для француза пятым в нынешней кампании в рамках Ла Лиги. Также на его счету пять результативных передач. Как отмечает Opta, Дембеле – лишь второй футболист, забивавший и ассистировавший по пять раз в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Первым это сделал другой француз – Антуан Гризманн, который также принимает участие в проходящем в эти минуты поединке «матрасников» против «сине-гранатовых».

«Барселона» станет единоличным лидером турнирной таблицы, если не проиграет в сегодняшней встрече. «Атлетико» в случае поражения останется на пятой строчке.