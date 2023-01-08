Хави рассказал, как решит проблему отсутствия Левандовски в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился планами на принципиальный матч Ла Лиги против мадридского «Атлетико».

Встреча «сине-гранатовых» и «матрасников» состоится 8 января в Мадриде. Участие в игре не сможет принять лидер атаки «Барселоны» и лучший бомбардир чемпионата Испании Роберт Левандовски – форвард пропустит три ближайших поединка Ла Лиги из-за дисквалификации.

«Мы адаптируемся. У нас есть Ферран Торрес и Ансу Фати – мобильные нападающие, отлично работающие без мяча и способные создавать пространство для товарищей по команде. Оба игрока могут занять место Роберта на острие атаки, также там может сыграть и Депай», – цитирует TMW Хави.