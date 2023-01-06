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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати сыграет нападающего в матче с «Атлетико»

06 Января 2023 • 11:59 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
08.01 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес определился с тем, кто выйдет на позиции нападающего в матче против мадридского «Атлетико». По информации от издания Sport, в игре с «матрасниками» в рамках чемпионата Испании на позиции «ложной девятки» сыграет Ансу Фати, который больше привык выступать на фланге атаки.

К таким мерам тренерский штаб «Барселоны» вынужден прийти из-за дисквалификации основного нападающего Роберта Левандовски, который получил красную карточку в предпоследнем туре чемпионата.

«Барселона» пока остаётся лидером Ла Лиги, опережая «Реал» по разнице забитых и пропущенных.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Ансу Фати
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АТЛЕТИКО М БАРСЕЛОНА
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