Фати сыграет нападающего в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес определился с тем, кто выйдет на позиции нападающего в матче против мадридского «Атлетико». По информации от издания Sport, в игре с «матрасниками» в рамках чемпионата Испании на позиции «ложной девятки» сыграет Ансу Фати, который больше привык выступать на фланге атаки.

К таким мерам тренерский штаб «Барселоны» вынужден прийти из-за дисквалификации основного нападающего Роберта Левандовски, который получил красную карточку в предпоследнем туре чемпионата.

«Барселона» пока остаётся лидером Ла Лиги, опережая «Реал» по разнице забитых и пропущенных.