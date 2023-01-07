«Барселона» не уверена в трансфере Мартинеса

Трансфер защитника «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинеса в каталонскую «Барселону» может не состояться. По информации от Mundo Deportivo, в стане «сине-гранатовых» пока не до конца понимают, какие финансовые условия клуб может предложить футболисту, который летом может стать свободным агентом.

Дело в том, что из-за проблем с финансовым фэйр-плеем руководство «Барселоны» пока не может предугадать, какая ситуация будет в клубе летом. Именно поэтому Мартинесу нужно отклонять предложения о новом контракте от «Атлетика» и ждать, пока «Барселона» прояснит свою позицию.

Напомним, «сине-гранатовые» хотят взять Иньиго на замену Херарду Пике, который недавно объявил о завершении карьеры.