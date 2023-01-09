Облак: «Атлетико» начал матч с «Барселоной» со страхом»

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Словенский голкипер отметил, что неудачный исход для его команды предопределило провальное начало встречи. Облак подчеркнул, что играть необходимо с первой и до последней минуты.

«Мы начали плохо, со страхом, с недостаточной уверенностью, но потом проснулись. У нас были моменты, но мы не смогли забить гол», — приводит слова Облака DAZN.

После 16 туров «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своём активе 27 набранных очков. От лидирующей «Барселоны» команда из Мадрида отстаёт на 14 баллов.