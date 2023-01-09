Хави: «Барселона» сыграла не лучшим образом, но набрала три важнейших очка»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал оценку игре своей команды после победы над мадридским «Атлетико» (1:0).

Сегодняшний триумф позволил каталонцам обойти «Реал» на три очка и вновь единолично возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

«Мы научились «страдать». Нам удалось воспользоваться своим шансом и набрать три важнейших очка, однако эта победа ценна ещё и в моральном плане – она укрепит наш дух и добавит уверенности.

Мы заслуживали выиграть в матче с «Эспаньолом», но не смогли добиться желаемого, сегодня же нам удалось победить при не самой лучшей игре», – поведал на послематчевой пресс-конференции рулевой «Барселоны».