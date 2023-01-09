Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Барселона» сыграла не лучшим образом, но набрала три важнейших очка»

09 Января 2023 • 01:44 Комментировать
Атлетико М
0:1
Барселона
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал оценку игре своей команды после победы над мадридским «Атлетико» (1:0).

Сегодняшний триумф позволил каталонцам обойти «Реал» на три очка и вновь единолично возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

«Мы научились «страдать». Нам удалось воспользоваться своим шансом и набрать три важнейших очка, однако эта победа ценна ещё и в моральном плане – она укрепит наш дух и добавит уверенности.

Мы заслуживали выиграть в матче с «Эспаньолом», но не смогли добиться желаемого, сегодня же нам удалось победить при не самой лучшей игре», – поведал на послематчевой пресс-конференции рулевой «Барселоны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Севилья Севилья
Хетафе Хетафе
2
1
1.75 3.40 5.40
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Барселона Барселона
0
1
3.10 3.40 2.30
Видео
09.01.23 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна Осасуна
1.86 3.55 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
02:33 · Испания. Ла Лига
Симеоне доволен игрой «Атлетико» в матче с «Барселоной», несмотря на поражение
01:44 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» сыграла не лучшим образом, но набрала три важнейших очка»
01:13 · Испания. Ла Лига
Бускетс: «Рады воспользоваться осечкой «Реала»
00:13 · Испания. Ла Лига
Гави – второй самый молодой игрок с 50 матчами в Ла Лиге в современной истории
08 Января
23:54 · Испания. Ла Лига
Дембеле – второй игрок с 5 голами и 5 ассистами в нынешнем розыгрыше Ла Лиги
23:42 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» высказался о возможном уходе Фелиша в январе
23:33 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ провели переговоры с агентом Депая 1
22:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 7
22:29 · Испания. Ла Лига
«Севилья» выбралась из зоны вылета, обыграв «Хетафе»
21:37 · Испания. Ла Лига
Алаба: «Левандовски очень комфортно в Испании»
21:26 · Германия. Бундеслига
Романо: «Барселона» изучает возможность летнего трансфера Павара»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Севилья»? Абаскаля никто не знает в Испании
21:08 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» планирует включить обязательство выкупа в сделку по аренде Фелиша
20:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» определил позицию, нуждающуюся в усилении 6
20:13 · Испания. Ла Лига
«Бетис» ворвался в топ-4, обыграв «Райо Вальекано»
Все новости
Рекомендуем