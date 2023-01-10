«Барселона» впервые в 21-м веке получила красные карточки в трёх матчах кряду

Каталонская «Барселона» обыграла мадридский «Атлетико» в шестнадцатом туре чемпионата Испании, однако заканчивали матч команды в неполных составах. Со стороны «Барселоны» был удален Ферран Торрес, и, как оказалось, это был уже третий матч кряду для «Барселоны», в котором игрок команды получает красную карточку.

В игре с «Осасуной» красных карточек было две, причем одну увидел Пике, сидевший на скамейке запасных. Затем было удаление Альбы в игре с «Эспаньолом», а сейчас это случилось с Торресом. Как выяснилось, такое с «Барселоной» случилось впервые в 21-м веке, в последний раз удаления в трех матчах кряду у «Барселоны» были в 1999 году.