Лапорта: «Де Йонг не покинет «Барселону» в 2023 году»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно будущего в клубе полузащитника Френки де Йонга.

Слухи связывают нидерландского футболиста с переходом в один из английских клубов с начала минувшего лета, однако в «Барселоне» полностью опровергают возможность продажи 25-летнего игрока: «Де Йонг не продавался летом и не продаётся сейчас. Он никуда не уйдёт из «Барселоны» в этом году. Френки – выдающийся футболист, и мы знаем, чего он стоит, но я уверяю, что продажи не произойдёт», – заявил Лапорта, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что в подписании Френки де Йонга были заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.