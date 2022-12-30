Мората — о голе в ворота «Эльче»: «Мне казалось, что мяч запишут на Гризманна»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Марата прокомментировал свой гол, забитый в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (2:0).

Футболист отметил высокую значимость этой победы, а также признался, что после второго гола своей команды, сначала решил, что мяч будет записан не на него, а на француза Антуана Гризманна.

«Я был на земле и думал, что это был гол Гризманна. Мне казалось, что мяч запишут на него, потому что был рикошет. Мы хотели, чтобы болельщики хорошо завершили год», — цитирует Морату Movistar.

После этой победы «матрасники» набрали 27 очков и поднялись на третью строчку турнирной таблицы. Свой следующий матч «Атлетико» проведёт 8 января против «Барселоны». Начало — в 23:00 по московскому времени.