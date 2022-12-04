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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вулверхэмптон» нацелился на центрального защитника «Атлетико»

04 Декабря 2022 • 23:46 Комментировать
Атлетико М
...
Эльче
29.12 23:30

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, Матеус Кунья – не единственный игрок «матрасников», на кого положили глаз в английском «Вулверхэмптоне».

Ранее сообщалось, что «волки» ведут переговоры только о трансфере Куньи. Но к нему позже добавился и защитник «Атлетико Мадрид» Фелипе. Вполне вероятно, что игроки перейдут в этот клуб АПЛ вдвоём уже в этом январе.

Фелипе – 33 года. Бразильский защитник оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. В этом сезоне Фелипе почти не играет – у него всего три выхода на поле во всех турнирах.

«Вулверхэмптон» находится в подвале таблицы АПЛ, где занимает последнее место с 10 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фабрицио Романо Фелипе Аугусто
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