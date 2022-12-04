«Вулверхэмптон» нацелился на центрального защитника «Атлетико»

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, Матеус Кунья – не единственный игрок «матрасников», на кого положили глаз в английском «Вулверхэмптоне».

Ранее сообщалось, что «волки» ведут переговоры только о трансфере Куньи. Но к нему позже добавился и защитник «Атлетико Мадрид» Фелипе. Вполне вероятно, что игроки перейдут в этот клуб АПЛ вдвоём уже в этом январе.

Фелипе – 33 года. Бразильский защитник оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. В этом сезоне Фелипе почти не играет – у него всего три выхода на поле во всех турнирах.

«Вулверхэмптон» находится в подвале таблицы АПЛ, где занимает последнее место с 10 набранными очками.