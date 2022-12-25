Карраско попросил руководство «Атлетико» о трансфере

Нападающий мадридского «Атлетико» Янник Карраско попросил руководство испанского клуба продать себя в зимнее трансферное окно, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, отношения 29-летнего бельгийца с «Атлетико» испортились в тот момент, когда руководство «матрасников» передумало продлевать контракт со своим футболистом.

Действующее соглашение Карраско с «Атлетико» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер провёл в составе «матрасников» 20 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.