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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карраско попросил руководство «Атлетико» о трансфере

25 Декабря 2022 • 15:02 Комментировать
Атлетико М
...
Эльче
1 1.25 X 5.70 2 14.00
29.12 23:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Янник Карраско попросил руководство испанского клуба продать себя в зимнее трансферное окно, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, отношения 29-летнего бельгийца с «Атлетико» испортились в тот момент, когда руководство «матрасников» передумало продлевать контракт со своим футболистом. 

Действующее соглашение Карраско с «Атлетико» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер провёл в составе «матрасников» 20 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Янник Карраско Трансферы футбола - зима 2023
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АТЛЕТИКО М ЭЛЬЧЕ
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