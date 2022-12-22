Звёзды сборной Уругвая могут быть отстранены на 10-15 матчей

Несколько футболистов уругвайской сборной могут получить серьёзное наказание за поведение во время группового матча ЧМ-2022 против Ганы.

Напомним, что ранее ФИФА открыла дело против Диего Година, Хосе Хименеса, Эдинсона Кавани и Фернандо Муслеры из-за нападок на судью встречи Даниэля Зиберта, а также других противоправных действий.

По информации AS, игроки могут получить дисквалификацию в размере от 10 до 15 матчей за свои поступки. Сообщается, что юристы мадридского «Атлетико» и «Валенсии» рассчитывают на действие бана исключительно в матчах сборных. Решение будет вынесено в феврале следующего года.

Напомним, что победа со счётом 2:0 не позволила двухкратным чемпионам мира выйти в плей-офф. Уругвайцы уступили путёвку сборной Южной Кореи из-за худшей разницы мячей.