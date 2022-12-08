Хорватский защитник Юранович привлёк внимание клубов из Ла Лиги

Хорошее выступление на чемпионате мира – залог интереса от европейских клубов из топ-чемпионатов. Так случилось и с хорватским защитником Йосипом Юрановичем.

Как сообщает Football Espana, хорват может пополнить «Реал Сосьедад» или мадридский «Атлетико», притом «матрасники» рассчитывают подписать игрока уже в грядущее зимнее трансферное окно.

Сейчас 27-летний Юранович выступает за шотландский «Селтик». В текущем сезоне у него 15 матчей во всех турнирах, один гол и один ассист. Стоимость игрока, по данным Transfermarkt – 6,5 млн евро.

На чемпионате мира в Катаре с составе сборной Хорватии Юранович сыграл четыре матча, отдал одну голевую передачу и дошёл до четвертьфинала, где завтра попытается обыграть сборную Бразилии.