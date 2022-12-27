У «Арсенала» есть вариант с Фелишем, но клуб больше предпочитает Мудрика

Лондонский «Арсенал» не горит желанием брать в аренду у мадридского «Атлетико» нападающего Жоау Фелиша, который также способен сыграть и на фланге атаки. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «канониры» больше предпочитают вариант с Михаилом Мудриком из донецкого «Шахтёра».

Команда Микеля Артеты уверена, что ей удастся заполучить украинца уже в январе. «Шахтёр» требует за своего футболиста около 100 миллионов евро, как говорил один из директоров клуба Дарио Срна. Тем не менее, «канониры» уверены, что у них получится приобрести полузащитника за более дешёвую сумму.

Мудрик ранее также был интересен леверкузенскому «Байеру», но у «фармацевтов» нет денег на трансфер.