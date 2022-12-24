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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гремио» предложил Суаресу щедрый контракт до 2024 года

24 Декабря 2022 • 15:37 Комментировать
Атлетико М
...
Эльче
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29.12 23:30

Бразильский «Гремио» активно работает над тем, чтобы заполучить в свои ряды нападающего Луиса Суареса, который в данный момент находится в статусе свободного агента после ухода из уругвайского «Насьоналя».

По информации от журналиста Николо Скиры, бразильский клуб предложил уругвайцу щедрый контракт до 2024 года, чтобы убедить его присоединиться к команде. Суарес пока не дал окончательный ответ.

В данный момент Луис находится в Аргентине, где готовится отмечать Рождество со своим старым другом по каталонской «Барселоне» Лионелем Месси. Ещё в прошлом сезоне уругваец выступал за мадридский «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
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