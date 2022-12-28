Названы самые подешевевшие игроки чемпионата Испании в уходящем году

27-летний центральный полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте открывает четвёрку самых подешевевших игроков чемпионата Испании в 2022 году. Так, он скинул в трансферной стоимости аж 25 млн евро и теперь стоит 35 млн. Данными делится авторитетный портал Transfermarkt.

На столько же подешевел его одноклубник Антуан Гризманн: француз сбросил в стоимости 25 млн евро и стоит теперь тоже 25 млн.

На 25 млн евро меньше стоит и Мемфис Депай из «Барселоны» - теперь 20 млн.

Последним игроком, который подешевел на такую же сумму, является форвард сборной Марокко и «Севильи» Юссеф Эн-Несири, теперь он стоит 15 млн евро.

Ранее Transfermarkt назвал самых подорожавших игроков Ла Лиги в уходящем году.