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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» отпустит Фелиша в аренду в январе при определённых условиях

23 Декабря 2022 • 23:14 Комментировать
Атлетико М
...
Эльче
1 1.25 X 5.70 2 14.00
29.12 23:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш в ближайшее время может отправиться в аренду, если будут выполнены требования клуба.

Интерес к 23-летнему португальцу проявляют представители Английской премьер-лиги и французский «ПСЖ». Как информирует журналист Данкан Каслз, «матрасники» готовы отдать Фелиша в аренду, если желающие согласятся взять на себя 100% его зарплаты и выплатить около 9 млн евро в виде компенсации за арендный договор.

Контракт Жоау Фелиша с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 50 млн евро.

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Атлетико Мадрид Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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