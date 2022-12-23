«Атлетико» отпустит Фелиша в аренду в январе при определённых условиях

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш в ближайшее время может отправиться в аренду, если будут выполнены требования клуба.

Интерес к 23-летнему португальцу проявляют представители Английской премьер-лиги и французский «ПСЖ». Как информирует журналист Данкан Каслз, «матрасники» готовы отдать Фелиша в аренду, если желающие согласятся взять на себя 100% его зарплаты и выплатить около 9 млн евро в виде компенсации за арендный договор.

Контракт Жоау Фелиша с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 50 млн евро.