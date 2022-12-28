Аренда Фелиша может обойтись «МЮ» в 18 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» пока сомневается в трансфере нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша на правах аренды до конца сезона. По информации от журналиста Пола Хёрста, подобная сделка может обойтись «красным дьяволам» в 18 миллионов евро.

8 из них уйдёт в качестве компенсации за аренду, тогда как 10 миллионов достанутся Фелишу в качестве зарплаты. Этот вариант слишком дорогой для «Манчестер Юнайтед», особенно если учитывать не самый большой бюджет в январе.

Напомним, что Фелиш хочет поскорее покинуть мадридский «Атлетико». В Английской премьер-лиге у португальца есть ещё два варианта для продолжения карьеры. В услугах форварда заинтересованы «Арсенал» и «Челси».