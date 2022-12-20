«Атлетико» очень близок к трансферу защитника из АПЛ

Мадридский «Атлетико» нашёл усиление в клубе из Английской премьер-лиги. По информации от Marca, «матрасники» очень близки к трансферу защитника «Лестера» Чаглара Сеюнджю, у которого летом заканчивается контракт.

«Атлетико» хочет обновить оборонительную линию к следующему сезону, а 26-летний турок как раз является очень привлекательным вариантом для главного тренера Диего Симеоне.

«Атлетико» рассчитывает подписать Чаглара бесплатно, так как в конце сезона у него заканчивается контракт с «лисами». Ранее также ходили слухи, что в услугах защитника заинтересован клуб из итальянской Серии А в лице «Ромы».