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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду имеет два выгодных варианта продолжения карьеры слухи

22 Ноября 2022 • 21:48 Комментировать (1)
Лестер
...
Ньюкасл
1 3.30 X 3.55 2 2.13
26.12 18:00

Нападающий Криштиану Роналду уже имеет две опции на трансферном рынке.

После официального расставания с «Манчестер Юнайтед» португалец может свободно подыскивать себе новый клуб, и уже в январе, судя по всему, найдёт нового работодателя. По данным журналиста Хосе Феликса Диаса, прямо сейчас у 37-летнего форварда есть две возможности – переход в клуб из Саудовской Аравии либо в английский «Ньюкасл». Оба варианта могут стать крайне выгодными с финансовой точки зрения, но, вероятно, не удовлетворят спортивные амбиции суперзвезды.

Ранее сообщалось, что агент Криштиану Роналду планирует провести переговоры с «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Криштиану Роналду Трансферы футбола - зима 2023
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ЛЕСТЕР НЬЮКАСЛ
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Ноября 2022 в 21:56
После сегодняшнего - можно и к саудитам.. Хе-хе..
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