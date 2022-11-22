Нападающий Криштиану Роналду уже имеет две опции на трансферном рынке.

После официального расставания с «Манчестер Юнайтед» португалец может свободно подыскивать себе новый клуб, и уже в январе, судя по всему, найдёт нового работодателя. По данным журналиста Хосе Феликса Диаса, прямо сейчас у 37-летнего форварда есть две возможности – переход в клуб из Саудовской Аравии либо в английский «Ньюкасл». Оба варианта могут стать крайне выгодными с финансовой точки зрения, но, вероятно, не удовлетворят спортивные амбиции суперзвезды.

Ранее сообщалось, что агент Криштиану Роналду планирует провести переговоры с «Челси».