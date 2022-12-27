Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау стал третьим английским тренером с 20 победами за год в АПЛ

27 Декабря 2022 • 06:18 Комментировать
Лестер
0:3
Ньюкасл
окончен

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау стал всего лишь третьим английским тренером, кому удалось добиться 20 побед в АПЛ за календарный год.

«Сороки» уверенно расправились с «Лестером» со счётом 3:0. Эта победа стала для Хау у руля «Ньюкасла» уже 20-й в этом году. До этого подобным достижением могли похвастаться только два английских специалиста, а именно Рой Эванс и его «Ливерпуль», а также Кевин Киган с тем же самым «Ньюкаслом».

Напомним, что на данный момент футболисты «Ньюкасла» под шефством Эдди Хау вышли на вторую строчку в турнирной таблице английского чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Английская Премьер-лига Эдди Хау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Вест Хэм Вест Хэм
3
1
1.53 4.20 6.25
Видео
27.12.22 в 20:30
Челси Челси
Борнмут Борнмут
1.29 6.00 10.00
Видео
27.12.22 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.35 5.40 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Декабря
06:18 · Англия. Премьер-лига
Хау стал третьим английским тренером с 20 победами за год в АПЛ
06:00 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» поздравил Салаха с выходом на 7 место в списке лучших бомбардиров клуба
05:39 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор ПСВ не стал рассказывать о стоимости трансфера Гакпо в «Ливерпуль»
05:31 · Англия. Премьер-лига
Мойес — о поражении от «Арсенала»: Я был доволен счётом до 53 минуты
05:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп не переживает из-за того, что Нуньес мало забивает
04:59 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Ливерпуля» упустил 4 голевых момента и установил антирекорд сезона в АПЛ
04:53 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался об интересе «Арсенала» к игроку сборной Украины
04:46 · Англия. Премьер-лига
Сака — о победе над «Вест Хэмом»: Пришлось снова входить в игровой ритм
04:40 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о победе «Арсенала» над «Вест Хэмом»
01:39 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард высказался после поражения от прямого конкурента
01:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агбонлахор – о Мартинесе: «Думаю, что он лучший вратарь в мире»
01:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ушёл в отрыв после волевой победы над «Вест Хэмом»
01:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» оторвался от «Манчестер Сити» на восемь очков
00:48 · Англия. Премьер-лига
Сака впервые после Анри забил за «Арсенал» в трёх Boxing Day подряд
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» включился в гонку за Гакпо
Все новости
Рекомендуем