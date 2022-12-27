Хау стал третьим английским тренером с 20 победами за год в АПЛ

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау стал всего лишь третьим английским тренером, кому удалось добиться 20 побед в АПЛ за календарный год.

«Сороки» уверенно расправились с «Лестером» со счётом 3:0. Эта победа стала для Хау у руля «Ньюкасла» уже 20-й в этом году. До этого подобным достижением могли похвастаться только два английских специалиста, а именно Рой Эванс и его «Ливерпуль», а также Кевин Киган с тем же самым «Ньюкаслом».

Напомним, что на данный момент футболисты «Ньюкасла» под шефством Эдди Хау вышли на вторую строчку в турнирной таблице английского чемпионата.