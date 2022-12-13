Один из клубов Английской премьер-лиги претендует на французского полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио.

По информации Calciomercato, игрок национальной команды может присоединиться к «Ньюкаслу». Сообщается, что сам 27-летний полузащитник склоняется к переезду в АПЛ, а руководство «сорок» готово оформить сделку уже в январское трансферное окно.

Напомним, что контракт Адриена истекает в конце нынешнего сезона. В услугах Рабио также заинтересованы два топ-клуба Английской премьер-лиги, а именно «Челси» и «Арсенал», однако они планируют подписание хавбека в статусе свободного агента.