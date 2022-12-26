«Ньюкасл» и «Фулхэм» разгромно победили

В чемпионате Англии завершились некоторые матчи 17-го тура. «Ньюкасл» быстро забил три мяча в ворота «Лестера» и довел дело до победы (3:0). С таким же счетом «Фулхэм» одолел «Кристал Пэлас», при этом у «дачников» было два удаления.
Протокол игры
|31'Рид Бобби (0:1)
|71'Рим Тим (0:2)
|80'Митрович Александар (0:3)
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль67' (Уорд Джоэл (67') •Андерсен Йоаким•Томкинс Джеймс 20'• 57'Митчелл Тайрик• 34'Дукуре Шейк84' (Миливоевич Лука (84') •Шлупп Джеффри83' (Ридевальд Жайро (83') •Айю Джордан•Олисе Майкл84' (Хьюз Уилл (84') •Эзе Эберечи60' (Ричардс Крис (60') •Заха Уилфрид
Лено Бернд•Тете Кенни•Диоп Исса•Рим Тим•Робинсон Энтони•Рид Харрисон•Пальинья Жоау75' (Кэрни Том (75') •Рид Бобби81' (Уилсон Гарри (81') •Перейра Андреас85' (Харрис Люк (85') •Виллиан Боргес82' (Джеймс Дэниэл (82') •Митрович Александар85' (Винисиус Карлос (85')
26 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Протокол игры
|3' Вуд Крис (0:1)
|7' Альмирон Мигель (0:2)
|32' Жоэлинтон (0:3)
Уорд Дэнни II • Кастань Тимоти • Амарти Даниэль • Фас Ваут • Томас Люк • Тилеманс Юри • Сумаре Бубакари 72' ( Ндиди Уилфред ( 72') • Прат Деннис 17' ( Перес Айосе ( 17') • Дьюсбери-Холл Кирнан • Барнс Харви 71' ( Ихеаначо Келечи ( 71') • Дака Патсон 46' ( Варди Джейми ( 46')
Запасные: Олбрайтон Марк • Иверсен Даниэль • Сёюнджю Чаглар • Менди Нампали • Вестергор Янник
Поуп Ник • Триппьер Киран • Шёр Фабиан • Ботман Свен • Бёрн Дэн • Лонгстафф Шон 90' ( Андерсон Эллиот ( 90') • Гимараэс Бруно • Уиллок Джо 84' ( Мёрфи Джейкоб ( 84') • Альмирон Мигель 83' ( Сен-Максимен Аллан ( 83') • Вуд Крис 88' ( Ритчи Мэтт ( 88') • Жоэлинтон
Запасные: Таргетт Мэтт • Ласcеллс Джамал • Фрейзер Райан • Дарлоу Карл • Манкильо Хави
26 декабря. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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