«Ньюкасл» и «Фулхэм» разгромно победили

В чемпионате Англии завершились некоторые матчи 17-го тура. «Ньюкасл» быстро забил три мяча в ворота «Лестера» и довел дело до победы (3:0). С таким же счетом «Фулхэм» одолел «Кристал Пэлас», при этом у «дачников» было два удаления.