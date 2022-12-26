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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» и «Фулхэм» разгромно победили

26 Декабря 2022 • 19:56 Комментировать
Кристал Пэлас
0:3
Фулхэм
окончен

В чемпионате Англии завершились некоторые матчи 17-го тура. «Ньюкасл» быстро забил три мяча в ворота «Лестера» и довел дело до победы (3:0). С таким же счетом «Фулхэм» одолел «Кристал Пэлас», при этом у «дачников» было два удаления.

Протокол игры  
Кристал Пэлас0:3Фулхэм
  31'Рид Бобби (0:1)
  71'Рим Тим (0:2)
  80'Митрович Александар (0:3)
Гуаита ВисентеКлайн Натаниэль 67' (Уорд Джоэл ( 67') Андерсен ЙоакимТомкинс Джеймс  20'  57'Митчелл Тайрик  34'Дукуре Шейк 84' (Миливоевич Лука ( 84') Шлупп Джеффри 83' (Ридевальд Жайро ( 83') Айю ДжорданОлисе Майкл 84' (Хьюз Уилл ( 84') Эзе Эберечи 60' (Ричардс Крис ( 60') Заха Уилфрид
Запасные: Гордон Джон-КайманиЭбиовей МалколмБатлэнд ДжекЭдуар Одсонн
Лено БерндТете КенниДиоп ИссаРим ТимРобинсон ЭнтониРид ХаррисонПальинья Жоау 75' (Кэрни Том ( 75') Рид Бобби 81' (Уилсон Гарри ( 81') Перейра Андреас 85' (Харрис Люк ( 85') Виллиан Боргес 82' (Джеймс Дэниэл ( 82') Митрович Александар 85' (Винисиус Карлос ( 85')
Запасные: Родак МарекАдарабиойо ОлуватосинДаффи ШейнЧалоба Натаниэл
26 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Протокол игры 
Лестер0:3Ньюкасл
  3' Вуд Крис (0:1)
  7' Альмирон Мигель (0:2)
  32' Жоэлинтон (0:3)
Уорд Дэнни II  Кастань Тимоти  Амарти Даниэль  Фас Ваут  Томас Люк  Тилеманс Юри  Сумаре Бубакари   72' (Ндиди Уилфред (   72' Прат Деннис   17' (Перес Айосе (   17' Дьюсбери-Холл Кирнан  Барнс Харви   71' (Ихеаначо Келечи (   71' Дака Патсон   46' (Варди Джейми (   46')
Запасные: Олбрайтон Марк  Иверсен Даниэль  Сёюнджю Чаглар  Менди Нампали  Вестергор Янник
Поуп Ник  Триппьер Киран  Шёр Фабиан  Ботман Свен  Бёрн Дэн  Лонгстафф Шон   90' (Андерсон Эллиот (   90' Гимараэс Бруно  Уиллок Джо   84' (Мёрфи Джейкоб (   84' Альмирон Мигель   83' (Сен-Максимен Аллан (   83' Вуд Крис   88' (Ритчи Мэтт (   88' Жоэлинтон
Запасные: Таргетт Мэтт  Ласcеллс Джамал  Фрейзер Райан  Дарлоу Карл  Манкильо Хави
 26 декабря. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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Ньюкасл Фулхэм
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